محافظ قنا يشهد حفل الأوقاف بالمولد النبوي الشريف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بمسجد العارف بالله السيد عبدالرحيم القنائي بقنا، وسط حضور رموز القبائل والعائلات والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، في كلمته، إن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أضاء الله به ظلمات العالم بالهدى ومحاسن الأخلاق، وأن مع ذكرى ميلاد أعظم الخلق محمد، ينبغي على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يهجر كل خُلقٍ سيء، فالرسول صلي الله عليه وسلم، قال: "أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا".

من جانبه هنأ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، في كلمته أهالي قنا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن الدولة المصرية مع هذه الذكرى العطرة، حققت انجازات عظيمة في كافة المجالات التنموية والصناعية والتعليمية، وعلى رأس هذه الانجازات، تنمية صعيد مصر عبر برامج مكثفة وغير مسبوقة.