بالصور- من مسقط رأس والده.. أسرة هيثم أحمد زكي توجه رسالة عتاب لنقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شهد اليوم الجمعة، مراسم عزاء الفنان الراحل أحمد هيثم زكي والذي وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا.

وخلال مراسم العزاء، الذي أقيم بمسقط رأس العائلة بالشرقية، التقى "الخليج 365" بمحمد إبراهيم، نجل عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي قال إنهم يثمنون دور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وما قام به منذ وفاة الفنان الراحل، عاتبين عليه تسلم الجثمان من المشرحة والصلاة عليه ودفنه، قبل وصولهم.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة: "احنا أصلا من الزقازيق وعلى ما نروح القاهرة فيها وقت، دا غير اننا مش معانا حاجة تقول إننا أقارب من الدرجة الأولى".

ووجه ابن عمة الفقيد الحديث للفنان أشرف زكي قائلا: "كنا ممكن نستنى ساعتين أو ثلاثة على ما قرايبه يوصلوا".

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وأشار نجل عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إلى أنهم يقدرون أنه كان شخصية شهيرة وله ظروف خاصة، أبعدته في كثير من الأحيان عن المحيطين به قائلًا: "الفنان طول الوقت مشغول وطول الوقت عنده تصوير".

ويستعد أقارب الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لتلقي العزاء بالسرادق المقام بشارع شهيد طيار بحي الحسينية بمدينة الزقازيق، مسقط رأس والده الراحل أحمد زكي.

كان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف النقاب عن سبب تأخر خروج جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مشرحة زينهم، وقال لـ"الخليج 365": "إن التأخير سببه عدم وجود أحد من أقارب الراحل ليتسلم الجثمان، قبل أن يتابع: "وصلت النقابة إلى حل، بأن تتسلم النقابة جثمان هيثم أحمد زكي للصلاة عليه، واستكمال إجراءات الدفن".

ورحل الفنان الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن عمر يناهز 35 سنة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه عصر أمس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، في الجيزة.