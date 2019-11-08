تشعل النار في زوجها.. لهذا السبب

حاولت سيدة مصرية إنهاء معاناتها مع زوجها بالتخلص منه بطريقة بشعة، حيث أحضرت جالون ”جاز“ وسكبته على جسده وأشعلت فيه النيران بمحافظة القاهرة.

البداية كانت بورود بلاغ مفاده قيام المتهمة بإشعال النيران بجسد المجني عليه، فتحرك فريق المباحث إلى محل سكن المتهمة وتمكن من ضبطها، وأقرَّت بارتكابها الواقعة.

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وكشفت التحقيقات أن المتهمة البالغة من العمر 30 عامًا شرعت في قتل المجني عليه زوجها، لخلافات بينهما، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أنهما نشأت بينهما الخلافات فأحضرت المتهمة ”جالونًا“ فيه مادة سريعة الاشتعال ”جاز“، وقداحة، وسكبت المادة على جسد الزوج وأشعلت النيران بواسطة القداحة قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات بالغة، وكاد يلفظ أنفاسه لولا تدخل الأهالي لإنقاذه واصطحابه للمستشفى. وأفاد تقرير الطب الشرعي، بأنها تسببت في إصابته بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، في الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن، تسببت له في عاهة مستديمة. وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.