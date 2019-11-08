ترامب ينفي الاتفاق مع الصين على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه تفاديا لحرب تجارية بين البلدين.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال)

-في نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني- عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، مشيرة إلى أن ذلك التصريح يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية، والتي أكدت على لسان متحدث باسمها أن الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية الإضافية، التي تفرضها كل منهما على الأخرى، على مراحل، كجزء من اتفاق المرحلة الأولى.وقالت (وول ستريت جورنال) إن أسواق الأسهم شهدت تراجعا جراء تصريح ترامب، والتي أثارت تساؤلات حول مدى سلاسة تقدُّم المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، واللتين كافحتا لأشهر من أجل الوصول لمرحلة متقدمة في المحادثات.