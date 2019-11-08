مظاهرات لآلاف العراقيين في البصرة

احتشد آلاف العراقيين في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية للجمعة الثالثة على التوالي، رغم حصيلة القتلى الكبيرة التي وقعت أثناء محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر محافظة البصرة. وتجددت، الجمعة، الاحتجاجات في البصرة، إذ قطع محتجون الطرق المؤدية إلى ساحة البحرية في البصرة، فيما عمد الأمن إلى استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وسجلت إصابات باختناق خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في شارع الجمهورية بالمدنية. وأفاد مراسلنا بأن حصيلة محاولة فض الاعتصام في المدينة الجنوبية. بلغت 10 قتلى وأكثر من 150 جريحا. Advertisements وجاء الارتفاع في حصيلة القتلى بعد وفاة مصابين اثنين متأثرين بجراحهما في المستشفى. بعد وفاة مصابين اثنين متأثرين بجراحهما في المستشفى. وكانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، أثناء قيام القوات العراقية فض اعتصام البصرة بالقوة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها إطلاق نار كثيف، قالوا إنه تم أثناء محاولة فض الاعتصام. وتحدثت تقارير عن تبادل إطلاق نار بين القوات العراقية وعشيرة قتل اثنان من أبنائها إثر محاولة فض الاعتصام.

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