يونكر: ترامب لن يفرض ضرائب إضافية على المركبات الأوروبية

عبر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر، عن قناعته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يفرض رسوما جمركية جديدة على استيراد بلاده من المركبات الأوروبية.

وقال يونكر في مقابلة صحفية، إن "ترامب سيوجه انتقادات للاتحاد، ولكنه لن يفرض رسوما جمركية جديدة خلال الأيام القادمة".

ومن المنتظر، أن تقرر الولايات المتحدة،

Advertisements

قبل منتصف الشهر الحالي، فيما إذا كانت سترفع الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات وقطع الغيار القادمة من أوروبا، وهو قرار كان يفترض اتخاذه قبل 6 أشهر قبل أن يتم تأجيله.

ويستند المسؤول الأوروبي في كلامه، على تصريحات لوزير التجارة الأمريكي

ويلبور روس، الذي أكد خلالها أن بلاده قد لا تفرض هذه الزيادة بسبب نجاح المفاوضات الجارية مع شركات تصنيع السيارات الأوروبية المذكورة.

ومن أهم الشركات المتأثرة بالقرار، في حال جرى اتخاذه بالفعل هي الشركات الألمانية "فولكسفاغن"، و"بي إم دبليو"، و"ديلمر".

وتوصل يونكر في يوليو عام 2018، إلى تسوية تجارية مع الولايات المتحدة نجحت، ولو بشكل مؤقت، في إنقاذ قطاع السيارات في ألمانيا من التوجهات الحمائية الأمريكية.