مظاهرات لآلاف الجزائريين في الجمعة الـ38

تظاهر الآلاف من الجزائريين، اليوم الجمعة، في العاصمة ومدن أخرى، رافعين شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر الرئاسية، وداعين لإطلاق سراح "معتقلي الرأي".
وذكرت صحيفة "الخبر" أنه على الرغم من سوء الطقس، إلا أن مسيرات حاشدة خرجت في العاصمة ومدن بجاية والبويرة وتيبازة والشلف والبليدة ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة.
ورفع المتظاهرون في العاصمة صور النشطاءالسياسيين المعتقلين كريم طابو، وسمير بلعربي وفضيل بومالة، كما طالبوا بالإفراج عن المعارض لخضر بورقعة الذي حول مؤخرا من سجنه إلى مستشفى مصطفى باشا للخضوع لعملية جراحية.
وتأتي احتجاجات هذه الجمعة بعد يوم واحد من تنديد قائد الجيش، أحمد قايد صالح، بمن سماها "العصابة التي تحاولضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه من خلال استغلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية في المسيرات".
وكانت شهدت الجزائر الجمعة الماضية احتفالات بمرور 65 سنة على تفجير ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962) ، حيث أدت إلى تدفق عشرات الآلاف من الولايات الأخرى، بعضهم قضى الليلة الماضية في العراء متخذين العلم الوطني غطاء، فيما لجأ آخرون إلى أصدقاء وأقارب، كما فتح بعض سكان العاصمة بيوتهم للقادمين من خارجها للمبيت.
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