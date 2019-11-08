"الناتو"يوصي أوروبا وأمريكا الشمالية "برص" الصفوف لإدراك التغيرات

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن على أوروبا والولايات المتحدة تقييم الآثار المترتبة على أمنها إزاء تنامي قدرات الصين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.
وقال ستولتنبرج في كلمة ألقاها في أحد مراكز الأبحاث الألمانية الخميس: "يجب على أوروبا وأمريكا الشمالية رص الصفوف من أجل إدراك التغيرات التي طرأت على المشهد الجغرافي الاستراتيجي والاستجابة لها. ويشمل ذلك نهوضالصين والوتيرة المذهلة للتغير التكنولوجي
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ستصبح الصين قريبا أكبر اقتصاد في العالم. وتملك الآن ثاني أكبر ميزانية عسكرية عالميا وتستثمر مبالغ كبيرة في فرص التنمية الجديدة".
ولدى تحدثه عن إمكانيات الصين العسكرية أشار ستولتنبرغ إلى أن الصين قامت خلال السنوات الخمس الماضية، بتجديد أسطولها البحري حيث زودته بـ80
وأضاف أن الصين عرضت أيضا مؤخرا صاروخا باليستيا فرط صوتي وصواريخ مضادة للسفن ومركبات شراعية فرط صوتية".
واعترف ستولتنبرغ بأن "الصين باتت واحدة من رواد العالم في تطوير التكنولوجيا الجديدة، بدءا من الشبكة الخليوية 5 جي ووصولاإلى تقنية التعرف على الوجوه، والحوسبة الكمومية وجمع كميات هائلة من البيانات العالمية".
وأضاف: "لذلك علينا أن نفهم ما يعنيه توسيع النفوذ المتزايد للصين ومداه بالنسبة لأمننا المشترك وحريتنا وديمقراطيتنا وسيادة القانون".
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