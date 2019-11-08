الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي مدينة المخا غرب اليمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، مساعدات غذائية ودوائية عاجلة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف الحوثي الذي استهدف مدينة "المخا" غربي اليمن يوم الأربعاء الماضي. الذي استهدف مدينة "المخا" غربي اليمن يوم الأربعاء الماضي. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن فرق الإغاثة الطبية للهلال الأحمر الإماراتي قد سارعت بالنزول الميداني لمدينة "المخا" التابعة لمحافظة تعز، وساهمت بفاعلية في إغاثة الأسر المتضررة.

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