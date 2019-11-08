المبعوث الأممي لسوريا: اللجنة الدستورية السورية تجتمع بجنيف 25 نوفمبر

قال غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ، اليوم الجمعة ، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف في نهايةنوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة، سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.
وقال بيدرسون متحدثاً عن اللجنة الدستورية السورية ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجدداً في غضون 14 يوماً. الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".
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