رئيس وزراء كندا: "ناتو" لا يزال يلعب دورا هاما

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يواصل لعب دور مهم في جمع كندا وحلفائها معا باسم الأمن الجماعي والقيم المشتركة.

وقال ترودو - في اجتماع مع نواب الحزب الليبرالي بالبرلمان - إن " حلف الناتو يواصل القيام بدور مهم للغاية ، ليس فقط في شمال المحيط الأطلسي ولكن في العالم كمجموعة من البلدان التي تتقاسم مع بعضها البعض القيم،

التي تشترك في الالتزام بالأمن المشترك".



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد قال في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" أمس الخميس، إن الحلف في حالة "موت دماغي". وانتقد ماكرون قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا.

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وأضاف: "بصراحة تامة فإن قدرة كندا

على إظهار قيادة مهمة في بغداد في قيادة مهمة التدريب في العراق وعلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو في لاتفيا هي أمثلة على أن الناتو لا يزال لديه دور مهم يلعبه".



وتساهم كندا حاليا بحوالي 250 مدربا عسكريا يشاركون في مهمة لحلف شمال الأطلسي لتدريب القوات المحلية في العراق و 600 جندي آخرين يشاركون في مهمة لحلف الناتو في لاتفيا.



وتعد كندا عضوا مؤسسا في منظمة حلف شمال الأطلسي، التي أنشئت في عام 1949 استجابة لتهديدات الاتحاد السوفياتي السابق ولا تزال واحدة من أهم التحالفات العسكرية.