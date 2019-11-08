سحابة رماد ترتفع بعد ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان

ثار بركان "ساموراجيما" في اليابان، اليوم الجمعة، مطلقا سحابة من الدخان والرماد بارتفاع كيلومترات عدة في أكبر انفجار له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلا عن محطة محلية للأرصاد الجوية، إن البركان أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومتر في أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو عام 2016.

ويق البركان في جزيرة "كيوشو" وهي الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان نشط للغاية وأنه انفجر أكثر من مئة مرة في العام الجاري وحده، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.

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