إحالة منفذ "عملية جرش" إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام

أفاد مصدر أمني أردني، اليوم الجمعة، أن التحقيقات مستمرة مع الشاب الأردني من أصل فلسطيني الذي طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن الأربعاء وسيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر إن "التحقيقات مستمرة مع مصطفى أبو رويس (22 عاما) مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش" الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان.

وأضاف أنه "من المقرر إحالة الموقوف إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام لاستجوابه من قبله وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب له".

ولفت المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي" من دون إعطاء مزيد من التوضيح.

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وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم "سوف" للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يأوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش.

وهاجم أبو رويس الأربعاء سياحاً في منطقة جرش الأثرية بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

ونقل المصابون إلى مستشفى جرش الحكومي، قبل نقل سائحة مكسيكية كانت حالتها خطرة والدليل السياحي إلى مدينة الحسين الطبية في عمان بمروحية.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثاراً رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنوياً.