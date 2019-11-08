كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفثس" يشيد بجهود ولى العهد السعودي للتوصل لحل شامل في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد مارتن جريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم الجمعة، بمجهودات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.
وأصدر مكتب المبعوث الأممي، بيان، قال فيه: إن جريفثس التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الرياض، يوم أمس الخميس، وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء الصراع في اليمن.
كما بحثا الطرفين آخر التطورات في البلاد وأهمية الحد من العُنف للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وهنّأ المبعوث الأممي لليمن، الأمير محمد بن سلمان على قيادته لجهود الوساطة في التوصّل إلى توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لولي العهد في دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء هذا الصراع.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، حرص المملكة العربية السعودية، على أمن واستقرار اليمن، مضيفا أن "اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأكد ولي العهد السعودي، على حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.
وتم توقيع اتفاق الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.
وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية
هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.
وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.
وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.
وثمنت العديد من الدول العربية والأجنبية الجهود السعودية، للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.