كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفثس" يشيد بجهود ولى العهد السعودي للتوصل لحل شامل في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مارتن جريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم الجمعة، بمجهودات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.

وأصدر مكتب المبعوث الأممي، بيان، قال فيه: إن جريفثس التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الرياض، يوم أمس الخميس، وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء الصراع في اليمن.

كما بحثا الطرفين آخر التطورات في البلاد وأهمية الحد من العُنف للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وهنّأ المبعوث الأممي لليمن، الأمير محمد بن سلمان على قيادته لجهود الوساطة في التوصّل إلى توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لولي العهد في دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء هذا الصراع.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، حرص المملكة العربية السعودية، على أمن واستقرار اليمن، مضيفا أن "اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد ولي العهد السعودي، على حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

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