كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، نفيه حول موافقته على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية.

وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض: إنه "لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تريده أن يفعل هذا"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح مسؤول أمريكي، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة والصين وافقتا على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية، قاو فنغ، إنه "يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة 1" من اتفاق التجارة.

وأضاف قاو فنغ، خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

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هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع في "مكان ما بالولايات المتحدة"، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن اختيار مكان توقيع الصفقة أبسط مسألة، كون الشيء الرئيسي هو تحقيق تقدم في المفاوضات.

وقال دونالد ترامب: إن "هناك تقدم بالمفاوضات وما أريده أولاً أن نتوصل إلى اتفاق. أقصد، اختيار المكان ليس مشكلة بالنسبة لي... وإذا كانت هناك صفقة، سيتم حل مسألة المكان ببساطة، سيكون هذا في مكان ما في الولايات المتحدة الأمريكية".