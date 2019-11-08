“دهس شرطي في أزيلال.. مديرية الأمن تقدم روايتها الرسمية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، روايتها عن الخبر الذي راج بشأن تعرض شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال لعملية دهس متعمدة من طرف سائق دراجة نارية، وأنه أصيب على مستوى فخده أثناء مزاولته لعمله في تنظيم حركة السير والجولان، مع الادعاء أنه جرى توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطنيى في بلاغها، الأمر بشكل قاطع، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المنشورة، حيث أكدت عدم تسجيل أية حادثة مماثلة بمدينة أزيلال، موضحة أن الأمر يتمثل في تدخل أمني قام به شرطي مرور بتاريخ 06 نونبر الجاري بعدما كان مكلفا بتنظيم حركة السير والجولان بساحة “بين البروج” بالمدينة، إذ قام بتوقيف سائق دراجة نارية ارتكب مخالفة عدم احترام إجبارية وضع الخوذة الواقية، فحاول هذا الأخير مراوغة الشرطي لتفادي تسجيل المخالفة في حقه.

وأضاف المصدر ذاته، أن العنصر المرور تمكن من إيقافه المعني بلأمر في احترام تام للضوابط المهنية ولقواعد الأمن والأمان ودون أن يعرض نفسه أو المخالف لأي خطر، حيث تم تسجيل المخالفة في حق سائق الدراجة النارية، كما تم إخضاعه لإجراء التحقق من الهوية بعدما تبين خلال عملية تفحص وثائق الدراجة أنه لا يحمل معه بطاقة تعريفه الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله فور القيام بهذا الإجراء، وذلك بخلاف المعطيات غير الدقيقة التي أشارت إلى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

وجاء في نفس البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، تدحض مجددا صحة الأخبار المتداولة بخصوص عملية دهس شرطي المرور، وتؤكد حرصها الدائم على حماية وصون السلامة الجسدية لموظفيها عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية.