بعد رحيل الفنان هيثم زكي.. مشروع قانون في مصر لتجريم “ما تسبب في وفاته”

صرح رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري، فرج عامر، اليوم الجمعة، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لتجريم المنشطات الرياضية في الصالات الرياضية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي أوضحت التحقيقات أنه تناول مكملات غذائية أثناء التمرين قبل وفاته.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة في مصر لموقع قناة “صدى البلد” المصرية، أن هذه المكملات الغذائية غير خاضعة للقانون، وغير معتمدة من هيأة سلامة الغذاء الأمريكية، واصفا التعاطي لها بالظاهرة الخطيرة.

وتباع المكملات الغذائية، التي تصنف كهرمونات في مصر على شكل “حبوب” في صالات الجيم الرياضية، وهي ممنوعة، وتضاف إليها مواد بودرة السيراميك في غالب الأحيان، ويمكن أن تؤدي لأمراض كثيرة، مثل السرطان، والفشل الكلوي، وسرطان الكبد، والضعف الجنسي، والاكتئاب المؤدي إلى الانتحار.

وأضاف المتحدث نفسه بأنه سيطالب في مشروع قانون بأن تصل العقوبة ضد كل من يتعاطى هذه النوعية من المنشطات الرياضية، أو يروج لها إلى الحبس من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وقرر المسؤول المصري، تقديم مشروع القانون المذكور، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، إذ تم العثور على مكملات غذائية تناولها الفنان أثناء التمرين.