العاصمة تجرب عرضا جديدا للتنقل ابتداء من يوم غد.. تذكرة واحدة لركوب الحافلة والطرامواي

تستعد العاصمة الرباط لإطلاق تجربة جديدة من تجارب التنقل، تفتح الباب أمام سكان تجمع العاصمة، لركوب وسيلتي نقل مختلفتين بتذكرة واحدة.

التجربة، التي ستنطلق، غدا السبت، بخط تجريبي من مدينة تمارة نحو العاصمة الرباط، ستفتح الباب أمام السكان لركوب حافلة نقل عمومية، والطرامواي، بتذكرة واحدة، قدر سعرها بثمانية دراهم.

وللتمكن من الاستفادة من العرض الجديد، الذي لا يزال في خطه التجريبي، تشترط شركات النقل شراء التذكرة الخاصة بالعرض، وأن لا يتجاوز الوقت بين ركوب وسيلة النقل الأولى، والثانية ساعتين، كما أنها لا تصلح إلا في اتجاه واحد.

وتطمح العاصمة إلى أن تعمم هذه التجربة على خطوط أخرى من تجمع العاصمة، مثل سلا، والنواحي.

يذكر أن تجمع العاصمة أطلق، في شهر غشت الماضي، الأسطول الجديد من الحافلات التابعة لشركة “ألزا” الإسبانية، التي تربط مدن الرباط سلا وتمارة و12 جماعة مجاورة، ما ساعد في تنفيس أزمة النقل في هذا المحور.