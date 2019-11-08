القفطان المغربي يزين نجلة ترامب.. فايسبوكيون: القفطان يليق بك-صور

خطفت “إيفانكا ترامب”، ابنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ومستشارته، الأنظار بارتدائها زي القفطان المغربي عند زيارتها للمغرب.

وظهرت “إيفانكا ترامب”، بشكل أنيق، وهي ترتدي القفطان المغربي خلال مأدبة العشاء، التي أقامها الملك محمد السادس على شرفها، وترأستها الأميرة للا مريم، مساء أمس الخميس.

وارتدت ابنة، ومستشارة الرئيس ترامب عند وصولها، أمس، إلى المغرب زي “الجبادور” في إحدى جولاتها، وهو ما أثنى عليه رواد مواقع التواصل. وقال أحدهم في تعليق مصاحب لصورة نجلة الرئيس الأمريكي بالقفطان المغربي:”القفطان يليق بك”.

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وتأتي الزيارة الأولى لـ”إيفانكا”، إبنة الرئيس الأمريكي، للمغرب، للتعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي ترعاها.

وترأست “إيفانكا ترامب” رفقة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الرباط، حفل التوقيع على اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وهيأة تحدي الألفية، يتعلق بتنزيل مشروع حكامة العقار.