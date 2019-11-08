كأس محمد السادس.. البياض يحسم لقاء القوة الجوية ومولودية الجزائر

انتهت المباراة التي جمعت اليوم الجمعة، بين فريقي القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر الجزائري، بالتعادل دون أهداف، وذلك ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب “فرانسو حريري” بأربيل العراقية، وهو التعادل، الذي ظل قائما حتى صافرة النهاية، التي أعلنت نهاية موقعة الذهاب على إيقاع البياض.

ويستقبل الفريق الجزائري مباراة الإياب في 16 من دجنبر المقبل، على ملعب “5 جويلية” في الجزائر، في مواجهة سيحتاج خلالها المولودية للفوز بأي نتيجة للعبور لدور الربع، بينما يكفي القوة الجوية التعادل الإيجابي للعودة ببطاقة التأهل إلى الدور القادم من الأراضي الجزائرية.