“حافلات أخنوش”.. “أولتراس إيمازيغن” تكذب إدارة الحسنية

بشكل قاطع، نفت “أولتراس إيمازيغن”، الفصيل المشجع لفريق حسنية أگادير، الأخبار التي تحدثت عن توفير عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 30حافلة، لأنصار الفريق من أجل التنقل إلى مدينة مراكش، لمساندة “غزالة سوس” أمام المغرب التطواني، الأحد القادم، برسم نصف نهائي كأس العرش.

وأصدر الفصيل السوسي بيانا، نفى من خلاله تلقيه دعما أو مساعدة من شخص معين، أو من جهة رياضية أو سياسية، مشيرا أن كل ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عار مم الصحة.

وشدد بلاغ “إيمازيغن”، على ضرورة التنقل بأعداد غفيرة وفي أجواء سليمة إلى مراكش، من أجل العودة ببطاقة التأهل إلى نهائي الكأس الفضية من قلب المدينة الحمراء.

وكان الفريق السوسي، أكد قُبيل أيام في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خصص 30 حافلة لنقل عشاق النادي، إلى مراكش لحضور لقاء فريقهم أمام “الماط”.

وشكر مسؤولو حسنية أگادير، عبر البيان ذاته، ونيابة عن جميع مكونات غزالة سوس، أخنوش على ما أسموها “الالتفاتة الرائعة” اتجاه محبي الحسنية.