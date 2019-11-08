أم الفحم: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب، مساء اليوم، الجمعة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، في منطقة "عين جرار".

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب بجراحٍ تراوَحت ما بين المتوسطة والخطيرة، إثر إطلاق النار عليه من قِبَل مجهولين.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان الذي ارتُكِبت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقَلَه إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

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ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

يأتي ذلك فيما يعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح، وسط تواطؤ سافر مع منظمات الجريمة.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 81 قتيلا وعشرات المصابين، منذ مطلع العام 2019 الجاري، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، علما بأن العام 2018 الماضي شهد مقتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة.