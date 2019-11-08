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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أحداث اعتدوا على مجموعة فتيات بتبوك والان مع التفاصيل
الجمعة 8 نوفمبر 2019
الشرطة السعودية
أعلن العقيد "خالد الغبان" المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك، القبض على 3 أحداث قاموا بالإعتداء على مجموعة من الفتيات، ورشهم بمادة بيضاء.
وأشار إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم، وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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