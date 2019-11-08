بالفيديو: طلبة الجامعات يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة

قرر خريجو وطلبة جامعة كربلاء بالحضور الى فلكة الاحرار، فلكة التربية، بعلم عراقي طوله أكثر من 200 متر وبعرض أكثر من 5 أمتار. ويهدف ذلك، لتغيير الحكومة التي انتهت صلاحتيها، بحسب ما قاله الطلبة، الذين اعتبروا ان الطلاب في مختلف انحاء العراق قرروا التجمع للانطلاق بتظاهرات حاشدة من أجل المطالبة بحقوقهم العراقية المسلوبة. شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه، للاستماع الى أراء ومداخلات الطلاب.

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