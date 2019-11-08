بالفيديو: النزاهة تصدر اجراءات صارمة لمحاربة الفساد

وسط الضغط الشعبي الهادف لمحاربة الفاسدين وتقديمهم الى القضاء، بدأت هيئة النزاهة بأخذ الاجراءات الصارمة بحق المشتبه بهم في تهم الفساد. كشفت الهيئة عن اصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قرارا بمنع سفر المحافظ الحالي عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مجهزي مواد اعمدة وعلامات مرورية، ضمن مشاريع اعمار بلدية المحافظة، فضلا عن صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل السابق، ومنع سفره.



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