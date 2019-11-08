قائد شرطة البصرة: الوضع في ام قصر بدأ يعود لطبيعته

أكد قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، الجمعة، أن الوضع في ميناء ام قصر بدأ يعود لطبيعته، فيما كشف عن اصابة 13 منتسباً من القوات الامنية خلال احداث الامس.

وقال فليح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوضع في ام قصر بدأ يعود لطبيعته والقوات الامنية تحمي التظاهرات السلمية في البصرة".

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وأكد قائد شرطة البصرة "اصابة ١٣ من قوات الامن خلال احداث ليلة امس في البصرة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.