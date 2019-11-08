كارول سماحة تغني النشيد الوطني اللبناني بحلة جديدة وتحفظ حق النساء (فيديو)

بعد مبادرة "نهاركِ" والإصدار الخاص الذي طرحته جريدة "النهار" اللبنانية في 31 تشرين الاول، بإضافة كلمة "للنساء" الى جملة "منبت للنساء والرجال" في النشيد الوطني اللبناني، أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة النشيد الوطني بحلة جديدة.

وغنت كارول سماحة النشيد الوطني اللبناني بحلته الجديدة، معطية للمرأة حقها، وذلك لترسيخ مشاركة المرأة في ساحات الإنتفاض.

وأعاد الملحن والموزع الموسيقي اللبناني جان ماري الرياشي توزيع النشيد، الذي يؤكد في حديث صحافي أنّ "الموضوع هنا ليس إعادة توزيعه، أريد لأولادي أن يحفظوا النشيد بنسخته المعروفة".

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ونشرت سماحة مقطع فيديو للنشيد الجديدة على تويتر، وأرفقته بالقول: تحية من القلب للمرأة اللبنانية الشجاعة والمقاومة. وأضافت: النشيد الوطني اللبناني بحلة نسائية جديدة: (سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال).