بالفيديو: امتعاض شديد لجميع الاوساط جراء قطع الانترنت

امتعاض شديد ساد الاوساط الشعبية وبعض الشركات والمؤسسات والمصارف نتيجة انقطاع خدمة الانترنت الذي يرافق الاجتجاجات الشعبية. وانعكس حجب الانترنت سلبا على المواطنين بعد ان تسبب الانقطاع بخسائر مادية كبيرة. أكد مراقبون أن اجراء انقطاع خدمة الانترنت جاء لتفادي التصعيد، الذي ربما يحصل من خلال انتشار الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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