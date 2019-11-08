آسيوي يقتل زميله بالليل ويكتشف جريمته في الصباح

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة عاطل آسيوي، متهم بالاعتداء على شخص حتى الموت، دون أن يدرك أنه قتله، إذ تركه ونام بالقرب منه، وعلم في صباح اليوم التالي أن المجني عليه فارق الحياة، فبادر بالهرب، وقبض عليه لاحقاً من قبل شرطة دبي، واعترف بجريمته، ووجهت إليه النيابة العامة اقتراف جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى الموت.
وأضاف، أنه "جرى تشكيل فريق عمل لجمع الاستدلالات وتحديد هوية المشتبه به، لافتا إلى أن المتهم اعترف بالاعتداء بالضرب على المجني عليه بيديه وقدميه، في أنحاء متفرقة من جسده مرات عدة، ولم يشاهد أحد الجريمة، نظرا لأنها وقعت في ساعة متأخرة من الليل، ولا توجد كاميرات مراقبة في المكان، لأنه عبارة عن ساحة رملية مفتوحة تقف فيها السيارات".
وأشار المصدر، إلى أن "المتهم لم يكن في وعيه، حسب إفادته، وأنه اعتدى على زميله بسبب خلاف حول أولوية النوم في المكان، وطلب منه مغادرة المكان، وحين لم يتحرك الضحية اعتدى عليه بيديه ورجليه في أنحاء متفرقة من جسده، ثم توجه إلى مكان قريب ونام هناك".
وتابع، أنه "حين استيقظ في اليوم التالي شاهد تجمهر عدد من الأشخاص حول المجني عليه، وعرف أن الأخير فارق الحياة، فبادر إلى الفرار، مؤكدا أنه لم يقصد قتله".
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