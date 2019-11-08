نتنياهو يتخلى عن وزارة الدفاع ويعين نفتالي بينيت

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، الجمعة، تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع في الحكومة المؤقتة فقط، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ فترة.

وأشارت القناتان الـ12 والـ13 الإسرائيليتان إلى أن قرار نتنياهو التخلي عن منصب وزير الدفاع الذي يحتفظ به لنفسه منذ استقالة أفيجدور ليبرمان، وتعيين بينيت به، جاء بعد تفاهمات بينهما بشأن الحكومة الجديدة.

ووفقا لبيان صادر عن حزب الليكود التابع له نتنياهو، فإن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب حال تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الليكود أن نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما اليوم الجمعة، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و"اليمين الجديد" خلال ولاية الكنيست الحالية، حيث يوجد للحزب 3 أعضاء في الكنيست الحالي وهم بينيت وأييليت شاكيد ومتان كهانا.

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واقترح نتنياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيرا للأمن، لكن شاكيد تنازلت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة الأمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قرر قبل أسابيع قليلة تعيين آفي ديختر نائبًا لوزير الدفاع، خلفًا للنائب السابق أيلي بن دهان الذي فشل في دخول الكنيست.

وذكرت صحيفة " معاريف" أن التعيين يأتي في أعقاب انتخاب جابي أشكنازي رئيسًا للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وهو المنصب الذي كان يشغله ديختر حتى الآن.

ويأتي هذا بينما قال بيني جانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض" المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على خلفية عدم تقدم المفاوضات بين كتلته وبين الليكود، إنه يدرس "بدائل أخرى لتشكيل حكومة، إذا لم تثمر المفاوضات مع الليكود".

كما اتهم نتنياهو، برفض التفاوض خلال المحادثات الائتلافية الجارية، ما قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية ثالثة في غضون أقل من عام.