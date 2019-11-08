الأردن ينهي رسميا وصاية إسرائيل على "الباقورة والغمر" الأحد

يستعد الأردن لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر خلال أيام بعد أن ينتهي حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة، وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في بيان رسمي، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل الخاصين بالمنطقتين.

وستنظم الحكومة جولة لوسائل الإعلام في المنطقة بحسب مصادر.

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وقالت مصادر حكومية أردنية، إنه تم إبلاغ إسرائيل بأنه بدءا من بعد غد الأحد سيمنع الدخول لهذه الأراضي، وهو ما أكده رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم في تصريحات بقوله إن المسؤولين الأردنيين أخبروه أنه بدءا من يوم الأحد، سيمنع الدخول لهذه الأراضي.





وقبل أسبوعين، حاول مبعوثون من الحكومة الإسرائيلية ربط ملف إطلاق سراح الأردنية هبة اللبدي والأردني عبدالرحمن مرعي بتمديد الاستئجار، إلا أن الأردن رفض ذلك وأصر على إطلاق سراحهم.

وقرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

ومع نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية، أنها تلقت طلباً رسمياً من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار الأردن استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حق التصرف بها لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.