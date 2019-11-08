ترامب يقول إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن قال مسؤولون من البلدين كليها أمس الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

وأبلغ ترامب الصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة.