مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 23 متظاهرا عراقيا وإصابة 1077 خلال 5 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مفوضية حقوق الإنسان، مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عراقية.



واليوم أكدت مصادر إعلامية إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق وجروح قرب جسر الأحرار في بغداد.

وفي محافظة البصرة قطع محتجون الطرق المؤدية إلى ساحة البصرية.

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وذكرت المصادر أن الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في البصرة.

وكانت مصادر طبية وأمنية أكدت أن عدد القتلى في مدينة البصرة جنوبي العراق ارتفع إلى سبعة، وأن نحو 160 آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرون بوسط العاصمة بغداد.

وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى -منذ ليلة الخميس وصباح اليوم- اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة.

واليوم الجمعة دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات أسبوعها الثالث.

وأكدت مصادر إعلامية في البصرة أن القوات الأمنية كثفت حضورها في الشوارع، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مساء أمس.