وئام وهاب: من يعتقد أن الحريري يريد تأليف الحكومة يهدر وقته

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في حديث تلفزيوني، أن من يعتقد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يريد تأليف الحكومة يهدر وقته، لافتاً إلى أن جميع القوى مصرة على إعادة تأليف الحريري بينما هو أبلغ الجميع أنه لا يريد.

وأوضح وهاب أن الحريري يريد تأليف حكومة تكنوقراط، لكنه لفت إلى أن هذه المسألة لا تحظى بموافقة القوى الأساسية، مشيراً إلى أن "​حزب الله​" ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ يريدان تشكيل حكومة تكنوسياسية.

على صعيد متصل، رأى وهاب أن الطاقم السياسي لم يساعد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ في الحفاظ على ​الليرة اللبنانية​، لافتاً إلى أن الطاقم يريد أن يصل سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية، بينما سلامة يرفض هذا الأمر.