lbc: اتفاق بين شقير ونقابتي موظفي ألفا وتاتش على تجديد عقد العمل الجماعي

افادت معلومات لقناة الـ LBCI عن "اتفاق بين وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ ونقابتي موظفي ألفا وتاتش على تجديد عقد العمل الجماعي ببنوده وشروطه الحالية".

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