القوات: لم ولن نغطي أحدا بالإدارات العامة من مسؤولين سياسيين او إداريين

أكدت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​"، في بيان لها، أنه خلافا لما يروجه البعض عن حسن او سوء نية، فإن "القوات اللبنانية" لم ولن تغطي أحدا في الإدارات العامة من مسؤولين سياسيين او مسؤولين إداريين في ​الدولة اللبنانية​.

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