سفير الاتحاد الأوروبي: لم نؤيد قط توطين اللاجئين السوريين أو اندماجهم في لبنان

أشار سفير ​الإتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ رالف طرّاف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ تخلله "نقاش جيد ومكثف مع الرئيس عون حول الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وضرورة إيجاد إجابات مستدامة للتحديات الحالية التي يواجهها لبنان، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يبقى مستعداً للدعم.

وفي حين لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تتوفر الظروف التي من شأنها أن تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، أكد أن الاتحاد الأوروبي لم يؤيّد قط توطين اللاجئين السوريين أو اندماجهم في لبنان، فإقامتهم في لبنان مؤقتة.