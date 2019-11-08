أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عارض منذ اليوم الأول إستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، موضحاً أنه كان يفضل أن يبقى ويبدل من يشاء من الوزراء كي لا تدخل البلاد في عقدة التأليف الحالية.
ولفت الخليل إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقم بأي إتصال مباشر مع بري في ما يتعلق بعملية الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، واصفاً هذا الأمر بالمخيف، مشدداً على أن الأزمة تحتاج إلى معالجة سريعة، ولا يمكن التعامل معها على أساس أن الوقت متاح للتفكير.
ورأى الخليل أن الحراك الشعبي يريد حكومة خالية من السياسيين الذين لا يثقون بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل: لا يمكن التعامل مع الأزمة على أساس أن الوقت متاح للتفكير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.