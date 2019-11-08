أنور الخليل: لا يمكن التعامل مع الأزمة على أساس أن الوقت متاح للتفكير

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ عارض منذ اليوم الأول إستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، موضحاً أنه كان يفضل أن يبقى ويبدل من يشاء من الوزراء كي لا تدخل البلاد في عقدة التأليف الحالية.

ولفت الخليل إلى أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يقم بأي إتصال مباشر مع بري في ما يتعلق بعملية الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، واصفاً هذا الأمر بالمخيف، مشدداً على أن الأزمة تحتاج إلى معالجة سريعة، ولا يمكن التعامل معها على أساس أن الوقت متاح للتفكير.

ورأى الخليل أن ​الحراك الشعبي​ يريد حكومة خالية من السياسيين الذين لا يثقون بهم.