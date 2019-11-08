فواز أعلن توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

أعلن الرئيس ​العالم​ي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز توحيد الجامعة في العالم، مشيرا الى انه "في غمرة الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، وانطلاقا من وعينا العميق لمسؤولياتنا كمنتشرين تجاه وطننا الام، وحرصا منا على تفعيل عمل الجامعة لتمكينها من أداء دورها الرائد في مساعدة اللبنانين المقيمين والمنتشرين وخدمة قضايا لبنان في ارجاء العالم وفي المحافل الدولية".

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