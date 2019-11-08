القواس: نحذر بعض القوى الوطنية في لبنان من أفاعي اليسار الحاقد

حذر رئيس مكتب الإعلام القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي ​محمد شاكر القواس​ "بعض ​القوى الوطنية​ في ​لبنان​ من أفاعي اليسار الحاقد الموتور أمثال الوزير السابق ​شربل نحاس​ وسواه ومن سمها المغموس بدسم الوطنجية الزائفة وحركاتها منذ تآمر ٦ حزبران ١٩٧٦ حتى يومنا هذ".

ونبه القواس هذه القوى في ​بيروت​ وصيدا و​طرابلس​ وسواها من "الوقوع في براثنها ومن السقوط في أوكارها ومن ​التلوث​ بأفكارها الرجعية، متمنياً عليها التمسك بهويتها الوطنية والقومية في مواجهة سائر العناوين الإنعزالية خلف المسميات المدنية والمجتمعية الزائفة".

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