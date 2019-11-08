رئيس وزراء المجر: لا يمكن إيقاف هجرة مليونية نحو أوروبا من دون تركيا

أكّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه "لا يمكن إيقاف موجة هجرة مليونية نحو بلاده وأوروبا من دون تركيا"، موضحًا أن "بلاده تقع بين ثلاث دول هي روسيا، وألمانيا، وتركيا، وأنها تنتهج سياسة تأسيس علاقات جيدة مع عواصمها".
ولفت الى أنه "في هذا الإطار، زار البلاد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل عدة أيام، وأمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارة مماثلة"، موضحًا أنه "لو أرسلت تركيا اللاجئين إلى سوريا بدلًا من أوروبا، فإن الدول الأوروبية ستبقى في أمان".
والخميس، أجرى أردوغان، زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، التقى خلالها رئيس الوزراء أوربان، جرى خلالها التوقيع على 10 اتفاقيات تعاون ثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
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