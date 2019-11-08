إيلي الفرزلي: الحل يجب أن يكون سريع والمطلوب هو النتائج

شدد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، على أن حل الأزمة على المستوى الحكومي يجب أن يكون سريع ولا يجب أن يتأخر 24 ساعة، قائلاً: "فكرة التأخير لست معني في دراسة أسبابها لأن المطلوب هو النتائج"، لافتاً إلى أن حالة التدهور القائمة يجب وضع حداً لها.
وأكد الفرزلي أنه لا يمكن الحديث عن نوعية الحكومة التي يمنحها الثقة قبل عرض التشكيلة، معتبراً أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة أكثرية وأقلية في ظل نظام ديمقراطي برلماني كي تبقى المحاسبة، موضحاً أن المقصود هو الأكثرية التي يكون فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قائلاً: "الحريري موضع ثقة".
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