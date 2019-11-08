ترامب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا.

وأبلغ ترامب الصحفيين، قبيل مغادرته البيت الأبيض، أنه "يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة".

وجاءت تعليقات ترامب بعدما قال مسؤولون من البلدين إن "​الصين​ والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين".