أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا.
وأبلغ ترامب الصحفيين، قبيل مغادرته البيت الأبيض، أنه "يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة".
وجاءت تعليقات ترامب بعدما قال مسؤولون من البلدين إن "الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.