هيئة مكافحة الاحتكار البولندية تغرّم أحد مستثمري "السيل الشمالي-2"

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية UOKiK غرامة مالية على الشركة الفرنسية Engie، أحد المستثمرين في مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ ​الغاز​ الروسي إلى ​ألمانيا​ عبر البلطيق.

وبلغت قيمة الغرامة 172 مليون زلوتي (40.3 مليون يورو)، تحت ذريعة عدم تعاون الشركة الفرنسية في بناء خط أنابيب لنقل الغاز.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الهيئة البولندية، أنها تواصل تحليل الوثائق المتعلقة بالمشروع، ولم يحدد الجانب البولندي بعد، إذا كان سيفرض غرامات على الشركات الأخرى المشاركة في المشروع.

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن هيئة UOKiK ستعلن في 8 تشرين الثاني عن "غرامة قياسية" تتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2".

وفي ربيع 2018، كانت UOKiK المبادرة إلى تحقيق مع شركة "غازبروم" و5 شركات دولية، على خلفية مشروع "السيل الشمالي-2".

ويرى الجانب البولندي، أن "غازبروم" عقدت صفقة مالية مع هذه الشركات، دون أن تنال موافقة مسبقة من UOKiK.