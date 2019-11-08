أفادت ​مفوضية حقوق الإنسان العراقية​ بأن "عدد القتلى في ​بغداد​ و​البصرة​ و​كربلاء​ بلغ 23 قتيلا وهناك أكثر من ألف جريح في بغداد خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الثاني الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان في العراق: 23 قتيلا وأكثر من 1000 جريح بين 3 و7 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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