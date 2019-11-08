شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى مهاجما الإخوان: أصبحوا "كرت محروق" والكل يعرف ألاعيبهم الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، الكاتب السعودى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن التنظيم يتسم بالخسة والجبن، وأنهم أصبحوا كرت محروق فى المنطقة العربية.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الإخوان أصبحوا كرت محروق الكل يعرف ألاعيبهم الكاذبة وأساليبهم الملتوية."

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وتابع فهد ديباجى: "من طباعهم الخسة والجُبن ويلهثون دائما خلف مصالحهم والدنيا ومتاعها، ولائهم لغير أوطانهم، وهم مثل السرطان المتخفي، هم خوارج العصر، حيث نحذر منهم وسنستمر نحذر منهم من أجل أبنائنا وأجيالنا ومستقبل أوطاننا".