شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى مهاجما أردوغان: متسول من نوع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعد متسولاً من نوع جديد، عبر المتاجرة بقضية المهاجرين، وهو يعيد اليوم الابتزاز والتهديد بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي.

وأضاف الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تهديدات أردوغان وابتزازه للدول الأوروبية تعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في تركيا، ويؤكد حالة الإفلاس لدى أردوغان الذي لا يمتلك الكثير من الأوراق سوى ورقة التكسب من قضية المهاجرين، عبر التسول بطلب الدعم الدولي .

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وتابع خالد الزعتر: "عندما تقول قناة الجزيرة الإنجليزية عدوان تركيا على شمال سوريا فهذا لا يعني أنها تقف مع السيادة العربية والشعب السوري، وإنما هذا الانتقاد يأتي في إطار المناكفات القطرية التركية التي تعكس وجود أزمة يتم التكتم عليها بين البلدين، ولا ننسى أن قطر هي من مولت العملية التركية".