مصرع 6 أشخاص وإصابة 300 آخرين جراء زلزال بإيران

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 آخرين، جراء زلزال قوي ضرب ضواحي مدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، اليوم الجمعة.

وبلغت قوة الزلزال 5.9 درجة على مقياس ريختر حسبما أوردت وكالات رسمية إيرانية.

وأسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بنحو 370 قرية تابعة لمدينة ميانة بنسبة تتراوح بين 5 و70%.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن الزلزال وقع في الساعة 02:17 من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي

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(22:43 بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 8 كم من سطح الأرض على بعد 19 كم من بلدة ترك.

وشعر سكان المحافظات المجاورة وهي أذربيجان الغربية وأردبيل وزنجان وقزوين وكيلان، بالهزات الأرضية الارتدادية الناجمة عن الزلزال.

وشهدت المنطقة المنكوبة قرابة 40 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال كانت أكبرها بقوة 4.8 درجة.