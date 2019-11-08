مقتل 4 محتجين خلال المظاهرات المتواصلة في البصرة

أكدت مصادر أمنية، أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا خلال الاحتجاجات المطلبية في مدينة البصرة بجنوب العراق.
وكانت الشرطة ومصادر طبية، قالت إن ما لا يقل عن ستة محتجين قتلوا وسط العاصمة العراقية بغداد، الخميس، فيما واصل المتظاهرون إغلاق ميناء أم قصر الحيوي في جنوب البلاد.
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وبدأ العراق يشعر بالأثر المالي للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، والتي اندلعت شرارتها في بغداد قبل أن تمتد سريعا إلى مدن أخرى، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 280 شخصاً.
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