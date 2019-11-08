البنتاجون: نواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية لقتال داعش

قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن بلاده ما تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف هوفمان أن القادة العسكريين الأميركيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وأوضح أن وقف إطلاق النار في العدوان التركي على شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام وهناك مناوشات صغيرة لكن معظم الأطراف ملتزمة به.

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كانت القوات الأميركية انسحبت، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، من شمال شرق سوريا حيث كانت تساند قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم داعش المتشدد.

لكن واشنطن احتفظت بقوات لحماية حقول النفط ومنع سقوطها في أيدي التنظيم المتطرف.